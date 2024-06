1 Der Neckar ist auf Höhe der historischen Altstadt von Heidelberg bei massivem Hochwasser über die Ufer getreten. Momentan fallen die meisten Wasserstände in Baden-Württemberg wieder. Foto: dpa/Boris Roessler

Nach dem Hochwasser der vergangenen Tage fallen die Wasserstände an den meisten Gewässern in Baden-Württemberg wieder. Nur an den großen Flüssen wie Donau und Rhein steigen die Pegel teilweise noch an.











Nach dem Hochwasser der vergangenen Tage fallen die Wasserstände an den meisten Gewässern im Südwesten wieder. Nur an den großen Flüssen wie Donau und Rhein gebe es teilweise noch steigende Pegelstände, teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Montagabend mit. Es seien aber keine kritischen Werte mehr zu erwarten, die überschritten würden, sagte eine Sprecherin.