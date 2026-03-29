Peekaboo-Bralette: Warum sichtbare Lingerie jetzt im Trend ist

Der Peekaboo-Trend erobert die Laufstege und den Alltag. Dabei blitzt ein Bralette gezielt unter der Kleidung hervor. Ob unter dem Oversized-Blazer, dem aufgeknöpften Hemd oder transparenten Stoffen - so gelingt der Look elegant und modern.

Einst ein modisches Missgeschick oder lang vergessener 2000er-Jahre-Trend, heute gezielt als Key-Piece inszeniert: Das "Peekaboo-Bralette" - ein hervorblitzender BH-Träger oder eine sichtbare Spitze - gehört zu den wichtigsten Trends des Frühjahrs. Inspiriert von den aktuellen Laufstegen und getragen von Stilikonen wie Hailey Bieber, Margot Robbie oder Dua Lipa, ist dieser Look die perfekte Balance zwischen Eleganz und Rebellion. Dass dieser Look keine Frage des Alters ist, bewies erst kürzlich Gillian Anderson bei ihrem Runway-Debüt für Miu Miu.

Der Begriff "Peekaboo" (deutsch: "Guck-guck") beschreibt genau das Prinzip des Looks: Ein Bralette oder ein feiner BH wird nicht versteckt, sondern darf unter der Kleidung hervorlugen. Es geht dabei nicht um reine Provokation, sondern um ein Spiel mit Schichten und Texturen. In einer Zeit, in der "Quiet Luxury" auf den "Naked Dress"-Trend trifft, bildet das Peekaboo-Bralette die goldene Mitte - sexy, aber dennoch sophisticated. So stylt man den Look.

Unter dem Oversized-Blazer

Es ist der Klassiker des Power-Dressings mit einem modernen Twist: ein hochwertiges Spitzen-Bralette unter einem weit geschnittenen Blazer. Anstatt den Blazer komplett zu schließen, lässt man ihn offen oder fixiert ihn nur mit einem einzigen Knopf, sodass die Textur des Bralettes zum Vorschein kommt. Besonders gut funktionieren Kontraste, zum Beispiel ein schwarzes Bralette unter einem cremefarbenen oder grauen Blazer.

Der "Unbuttoned"-Look

Ein Style, den man aktuell oft sieht, ist das tief aufgeknöpfte Hemd. Eine klassische weiße Popeline-Bluse wird dabei so weit offen getragen, dass ein filigranes Bralette aus Seide oder Spitze sichtbar wird. Das wirkt unangestrengt und verleiht dem maskulinen Hemd eine feminine Note.

Layering unter transparenten Stoffen

Transparenz bleibt auch 2026 ein großes Thema. Anstatt ein schlichtes Unterhemd unter einer Sheer-Bluse zu tragen, setzt du auf ein Statement-Bralette. Besonders im Trend liegen Modelle mit grafischen Linien oder auffälligen Stickereien, die durch den zarten Stoff hindurchscheinen.

Akzente im Rücken oder an den Schultern

Der Trend muss nicht immer frontal stattfinden. Kleider mit tiefem Rückenausschnitt oder One-Shoulder-Tops eignen sich hervorragend, um ein Bralette mit besonderen Träger-Details zu präsentieren. Es wirkt wie ein zusätzliches Accessoire, fast wie Schmuck direkt auf der Haut.

Das richtige Material

Damit der Look edel und nicht nachlässig aussieht, ist die Qualität des Bralettes entscheidend: Spitze eignet sich für einen romantischen, femininen Vibe. Satin und Seide wirken besonders luxuriös und eignen sich perfekt für Abend-Outfits. Sportliches Ripp-Material ist die perfekte Wahl für einen modernen urbanen Look, kombiniert mit Baggy-Jeans oder Trackpants.