Peekaboo-Bralette: Warum sichtbare Lingerie jetzt im Trend ist

Der Peekaboo-Trend erobert die Laufstege und den Alltag. Dabei blitzt ein Bralette gezielt unter der Kleidung hervor. Ob unter dem Oversized-Blazer, dem aufgeknöpften Hemd oder transparenten Stoffen - so gelingt der Look elegant und modern.
Einst ein modisches Missgeschick oder lang vergessener 2000er-Jahre-Trend, heute gezielt als Key-Piece inszeniert: Das "Peekaboo-Bralette" - ein hervorblitzender BH-Träger oder eine sichtbare Spitze - gehört zu den wichtigsten Trends des Frühjahrs. Inspiriert von den aktuellen Laufstegen und getragen von Stilikonen wie Hailey Bieber, Margot Robbie oder Dua Lipa, ist dieser Look die perfekte Balance zwischen Eleganz und Rebellion. Dass dieser Look keine Frage des Alters ist, bewies erst kürzlich Gillian Anderson bei ihrem Runway-Debüt für Miu Miu.