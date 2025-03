Pedro Pascal bricht sein Schweigen: Was läuft da mit Jennifer Aniston?

Am Wochenende wurde Pedro Pascal mit Jennifer Aniston abgelichtet vor einem Hotel in Hollywood. Sofort entfachte das Paar Mutmaßungen über eine heimliche Beziehung. Jetzt hat sich der Schauspieler dazu geäußert.

Weil der Schauspieler am Wochenende drei Stunden mit Hollywoods Dauersingle Jennifer Aniston (56) dinierte, löste Pedro Pascal (49) eine globale Welle der romantischen Spekulationen aus. Am Rande der Premiere der zweiten Staffel seiner Serie "The Last of Us" hat der gebürtige Chilene jetzt klargestellt, was seine Verbindung zur Ex-Frau von Brad Pitt (61) ist.

Ein Reporter des Branchendienstes "Entertainment Tonight" hat ihn auf dem roten Teppich auf die Gerüchte angesprochen: "Jennifer und ich sind sehr gute Freunde", entschärfte der Schauspieler den amourösen Klatsch. "Ich habe am Samstag [mit ihr] zu Abend gegessen, und es war ein lustiges Martini-Dinner." Dass daraus so eine große Story gemacht worden sei, läge an dem öffentlichen Interesse an der beliebten "Friends"-Mimin. "Das ist ihr Sternenlicht", sagte Pascal mit einem Lächeln. "Ich stehe gerade darin und sonne mich!"

Zwei Tage vor der Premiere hatte der "Gladiator II"-Darsteller mit Aniston im Sunset Tower Hotel in West Hollywood den Abend verbracht und wurde laut diversen Medienberichten dabei gesehen, wie er sich vor dem Hotel mit Aniston und einer unbekannten Frau unterhielt. Weiteren Nährboden für eine angebliche Inkognito-Beziehung lieferte ein Video auf X aus dem Jahr 2024, indem Pascal vor der Verleihung der Critics Choice Awards die Hand von Jennifer Aniston genommen hatte und sie seine Finger zärtlich mit beiden Händen umschloss.

Torschlusspanik mit 56 Jahren?

In einem Interview mit dem Magazin "Allure" betonte Jennifer Aniston schon im Januar, dass sie es nicht eilig habe, sesshaft zu werden. An das Älterwerden denke sie mit "Positivität und Dankbarkeit": "Was ist die Alternative? Ich versuche, nicht über das Alter nachzudenken. Die Welt wird uns immer sagen, wie alt man ist und was Frauen in der Gesellschaft tun sollten, wenn sie dieses oder jenes Alter erreicht haben. (...) Das ist alles Blödsinn. Wir können unsere eigenen Regeln machen."

Pedro Pascal ist in der zweiten Staffel von "The Last of Us" ab 13. April 2025 auf dem US-Sender HBO zu sehen und einen Tag später in Deutschland bei Sky und WOW.