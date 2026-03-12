Pedo-Hunter in Stuttgart: Männer in die Sex-Falle gelockt - Prozess beginnt

Junge Männer geben sich auf einer Dating-Plattform als Mädchen aus, locken Männer in Hinterhalte – und dann eskaliert die Gewalt. Nun geht es unter anderem um versuchten Mord.
Vier junge Männer sollen sich auf einer Dating-Plattform als Mädchen ausgegeben haben, um mit mutmaßlichen Pädophilen in Kontakt zu kommen - und diese beim fingierten Date zu bedrohen und berauben. Vor dem Landgericht in Stuttgart beginnt am Freitag (9.00 Uhr) der Prozess gegen die Angeklagten. Sie sind unter anderem wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und besonders schwerer räuberischer Erpressung angeklagt.