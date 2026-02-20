Pedo-Hunter in Stuttgart: Anklagen erhoben nach brutalen Angriffen bei Fake-Sextreffen

Mit Fake-Profilen lockten vier Männer ihre Opfer in die Falle – es soll nicht um Moral gegangen sein, sondern um brutale Überfälle. Was steckt hinter der Masche?
Sie geben sich online oft als minderjährige Mädchen aus, locken ahnungslose Männer bei fingierten Sextreffen in die Falle – und schlagen dann brutal zu. Selbsternannte „Pedo-Hunter“, also Pädophilen-Jäger, sorgen seit vielen Monaten in sozialen Netzwerken und auch bei der Polizei für Aufsehen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen vier Männer Anklage unter anderem wegen versuchter Tötungen und erpresserischen Menschenraubs erhoben. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.