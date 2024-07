1 Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder beim Tourauftakt in Vancouver. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/A/Darryl Dyck

Nach London fallen nun auch die Pearl-Jam-Konzerte in dieser Woche in Berlin ersatzlos aus. Grund ist ein Krankheitsfall.











Nach der Absage an London muss die US-Band Pearl Jam auch ihre beiden Konzerte in Berlin streichen. Wie der Veranstalter am späten Sonntagabend mitteilte, können die Auftritte auf der Berliner Waldbühne an diesem Dienstag und Mittwoch nicht stattfinden. Einen Nachholtermin werde es nicht geben, bereits gekaufte Tickets werden erstattet.