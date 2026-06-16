Peacewalk in Marbach: Wandernd nach Jerusalem – weitaus mehr als eine Reise für den Frieden

Die Teilnehmer, die jetzt einen Ruhetag in Marbach (Kreis Ludwigsburg) einlegten, nähern sich auf ihrer Reise nicht allein dem Heiligen Land, sondern oftmals auch sich selbst.
Die Wegstrecke des internationalen Peacewalks, dessen Ziel über verschiedene Routen Jerusalem ist, verlief am Sonntag auch durch Marbach. In einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Menschen, die mal stundenweise, tageweise oder gleich mehrere Wochen gemeinsam wandern, kamen die selbstgewählten Friedensbotschafter in der Schillerstadt an und wurden dort von den Mitgliedern des Marbacher Friedensstammtischs willkommen geheißen und bewirtet.