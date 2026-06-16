Peacewalk in Marbach: Wandernd nach Jerusalem – weitaus mehr als eine Reise für den Frieden

Die Teilnehmer, die jetzt einen Ruhetag in Marbach (Kreis Ludwigsburg) einlegten, nähern sich auf ihrer Reise nicht allein dem Heiligen Land, sondern oftmals auch sich selbst.

Die Wegstrecke des internationalen Peacewalks, dessen Ziel über verschiedene Routen Jerusalem ist, verlief am Sonntag auch durch Marbach. In einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Menschen, die mal stundenweise, tageweise oder gleich mehrere Wochen gemeinsam wandern, kamen die selbstgewählten Friedensbotschafter in der Schillerstadt an und wurden dort von den Mitgliedern des Marbacher Friedensstammtischs willkommen geheißen und bewirtet.

Eine Geste, die sich wie ein roter Faden durch diese mobile Friedensmission zieht. Beinahe überall stoßen die Pilgernden auf freundliche Aufnahme sowie Essens- und Übernachtungsangebote. Das war in Marbach nicht anders. Hier aber ruhte die Gruppe einen weiteren Tag. Ein Ruhetag pro Woche ist eingeplant. Ein Grund mehr für die Marbacher Friedensaktivisten, den Gästen ein vielseitiges Programm zu bieten, das ihnen die Stadt, deren Menschen und auch die Kultureinrichtungen näher bringen sollte.

Reger Austausch mit den Gastgebern

Auch regen Austausch ermöglichten die Organisatoren den Gästen wie den Einheimischen: indem die Pilgernden zu ihren Erfahrungen beim Peacewalk befragt wurden. Es mutete etwas seltsam an, dass an diesem Austausch offensichtlich nur diejenigen Interesse zeigten, die inzwischen viel Lebenserfahrung auf dem Buckel haben. Jüngere Leute waren nicht zugegen, obwohl das Thema Frieden deren Lebensweg ganz erheblich beeinflussen dürfte. Vor Ort haben wir einige Pilgernde dazu befragt, was die Teilnahme am Friedenslauf für sie persönlich bedeutet.

Begeisterte Teilnehmerin: Mareike Brandt Foto: Cornelia Ohst

Die 66-Jährige Regina aus dem Raum Karlsruhe hat den Pilgerweg bereits von Östringen nach Cleebronn begleitet. An diesem Montag freut sie sich, viele der Weggefährten in Marbach wiederzusehen. Für weitere drei Tage will sie sich ihnen anschließen. Sie läuft dann von Marbach aus nach Esslingen mit. „Weil die erste Erfahrung so positiv und prägend war“, erklärt sie und sagt, dass sie die gemeinsame Aktion auch als spirituell ansehe und die Gruppe als Lerngemeinschaft und Friedensschub empfinde. „Der Austausch mit ganz verschiedenen Mitmenschen nährt mich, deren Impulse sind mir wichtig“. Dabei sei auch die Hoffnungslosigkeit weniger geworden. „Ich spüre mich jetzt als Teil eines großen Ganzen und viel wirksamer.“

Mareike Brandt kann das bestätigen. Sie ist als Koordinatorin für die Teilstrecke von Kleve an der niederländischen bis Passau an der österreichischen Grenze zuständig und gehört zum internationalen Kernteam des Peacewalk. Daran interessiert, „möglichst viele Friedensfunken in die Städte und Kommunen zu tragen“, wolle sie zudem dabei helfen, Menschen, die Gutes tun, sichtbar zu machen.

Mareike Brandt marschiert von Zeit zu Zeit immer mal mit. Sie fügt sich dann ein in den Atemrhythmus der wandernden Gruppe, die ihr als „großes Geschenk vorkommt“, weil dort „abseits von Rollen, von Herz zu Herz kommuniziert wird. Man beginnt, sich auf einer ganz anderen Ebene, Dinge zu erzählen, wird echt und authentisch. Es ist nicht nur ein Friedensweg nach außen, sondern auch einer nach innen“.

Mit Friedenslauf aus der Ohnmacht heraustreten

Brandt spricht zudem von Masken fallen lassen, von Samen, die plötzlich aufgehen, und erklärt, dass das Wandern in der Gruppe oft helfe, „die Konflikte, die in jedem Einzelnen liegen“, zu bearbeiten. Auffallend sei auch: „Keiner kommt so an, wie er gestartet ist“. Den Grund dafür sieht sie darin: „Weil sich die Menschen gesehen fühlen und die Wirksamkeit spüren, etwas tun zu können“.

Gefühle der Ohnmacht waren es nämlich auch bei dem Amsterdamer Theologen und Friedensaktivisten Rikko Voorberg, der anlässlich des Terrorangriffs durch die Hamas auf Israel im Oktober 2023, kein geeigneteres Mittel fand, um seine Ohnmacht zu tilgen. Mit dem Friedenslauf suchte er möglichst viele Menschen zu gewinnen, die ein kollektives Zeichen für Frieden setzen und somit aus der Ohnmacht heraustreten. „Und das führt auch zu einer anderen Begegnung mit sich selbst“, sagt Mareike Brand überzeugt. Wohl auch deshalb gehe die Gruppe eine Stunde täglich in der Stille. „Wenn ich die Menschen so anschaue, erlebe ich gerade das als heilsam.“

Mit Teilnehmer David, einem Mann von Mitte 30, der in den Niederlanden gestartet war, habe sie miterlebt, wie aus einem geplanten Tag schließlich drei wurden. „Jetzt ist er schon fast sieben Wochen ununterbrochen dabei.“ Mit der Frage des Tages bietet Mareike Brandt auch philosophische Nahrung. „Gemeinsam denken wir über Themen wie Vergebung, Mut, Stille oder echtes Zuhören nach.“ Für Teilnehmerin Regina ein bedeutender Punkt im Tagesablauf. Für Viola aus Talheim helfe zudem die Schrittgeschwindigkeit, die Umgebung viel bewusster wahrzunehmen. „Alles ist viel intensiver zu Fuß. Diese Entschleunigung gibt mir eine gute Energie.“