Peabo Bryson ist tot : Beauty and the Beast-Sänger im Alter von 75 Jahren gestorben

Trauer in der Musikwelt: Peabo Bryson, Sänger von "Beauty and the Beast" und "A Whole New World", ist im Alter von 75 Jahren gestorben.
R&B-Sänger Peabo Bryson (1951-2026) ist tot. Der Musikstar, der vor allem für seine Disney-Songs "A Whole New World" aus dem Film "Aladdin" und "Beauty and the Beast" bekannt war, ist am Dienstagabend im Alter von 75 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Das gab seine Familie Medienberichten zufolge bekannt. Die Todesursache wurde nicht öffentlich gemacht, Peabo Bryson hatte aber laut den Berichten am Wochenende einen Schlaganfall erlitten und wurde medizinisch versorgt.