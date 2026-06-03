Peabo Bryson ist tot : Beauty and the Beast-Sänger im Alter von 75 Jahren gestorben

R&B-Sänger Peabo Bryson (1951-2026) ist tot. Der Musikstar, der vor allem für seine Disney-Songs "A Whole New World" aus dem Film "Aladdin" und "Beauty and the Beast" bekannt war, ist am Dienstagabend im Alter von 75 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Das gab seine Familie Medienberichten zufolge bekannt. Die Todesursache wurde nicht öffentlich gemacht, Peabo Bryson hatte aber laut den Berichten am Wochenende einen Schlaganfall erlitten und wurde medizinisch versorgt.

Peabo Bryson kam am 13. April 1951 in Greenville, South Carolina, zur Welt und startete seine professionelle Musikkarriere direkt nach dem Schulabschluss. Er feierte von den 1970ern an bis in die 2010er Jahre hinein Erfolge mit Hits wie "Feel the Fire", "I'm So Into You", "Can You Stop the Rain", "If Ever You're In My Arms Again" oder "Reaching for the Sky". Insgesamt veröffentlichte der Musiker 20 Alben.

"Sein Vermächtnis und seine Musik werden über Generationen weiterleben"

"Wir sind zutiefst bewegt von der überwältigenden Anteilnahme, den Gebeten und der Unterstützung durch Fans, Freunde und Kollegen auf der ganzen Welt", erklärte Brysons Familie laut dem "People"-Magazin in einer Stellungnahme. "Auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, finden wir Trost in dem Wissen, wie sehr Peabo geliebt wurde und wie viele Menschen durch seine Stimme und seine Großzügigkeit berührt wurden. Sein Vermächtnis und seine Musik werden noch über Generationen hinweg weiterleben."

Peabo Bryson gewann zwei Grammy Awards - 1992 und 1993 - für zwei Duette, die Disney-Streifen prägten: "Beauty and the Beast" mit Céline Dion (58), den Titelsong des gleichnamigen Films, und "A Whole New World" mit Regina Belle (62) aus dem Film "Aladdin". Der Hit war der erste Song aus einem Animationsfilm, der Platz eins der Billboard Hot 100 erreichte.