Herzogin Sophie (59) hat ein Herz für Tiere. Das hat die Ehefrau von König Charles' (75) jüngerem Bruder Prinz Edward (60) während eines Termins bewiesen. Die Herzogin von Edinburgh half dabei, einem Pferd und zwei Hunden besondere Auszeichnungen der wohltätigen Organisation The People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) zu verleihen.

Eindrücke von der Verleihung der PDSA Order of Merit haben die Wohltätigkeitsorganisation und auch der Palast auf Instagram geteilt. Sophie ist auf den Bildern unter anderem an der Seite der beiden Hunde Yoyo und Scamp zu sehen. Vergleichbar sei die Auszeichnung, mit der Tiere seit 2014 für besondere Verdienste geehrt werden, mit dem britischen Ritterorden Most Excellent Order of the British Empire.

"Diese Auszeichnung, die als das tierische Pendant zum OBE [Anm. d. Red.: Officer of the Most Excellent Order of the British Empire] bekannt ist, würdigt das herausragende Pflichtbewusstsein von Yogi, Yoyo und Scamp", heißt es in dem Beitrag. Yoyo und Scamp sowie auch das Pferd Yogi blicken demnach jeweils auf erfolgreiche zehnjährige Karrieren zurück.

Yogi, offiziell Lord Firebrand, habe seit dem Alter von sechs Jahren als militärisches Arbeitspferd gedient und sei nach zehn Jahren im Dienst im Dezember 2023 in Rente gegangen. Zum Einsatz kam das Pferd demnach unter anderem während des Platin-Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (1926-2022). Zudem habe er die Prozession mit dem Sarg der verstorbenen Königin vom Buckingham-Palast zur Westminster Hall angeführt.

Scamp und Yoyo kamen hingegen vor ihrer Rente zehn Jahre lang im gesamten Land als Tabakspürhunde zum Einsatz. In unter anderem mehr als 6.600 Geschäften und über 1.000 Fahrzeugen haben die beiden den Angaben zufolge insgesamt mehr als 40 Millionen illegale Zigaretten und 18 Tonnen illegalen Drehtabak aufgespürt. Es handle sich um Schmuggelware im Wert von geschätzt und umgerechnet mehr als 38 Millionen Euro.