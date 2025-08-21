Betrüger nutzen die Schlagzeilen rund um das vermeintliche Datenleck bei PayPal aktuell aus. Diese Masche kommt dabei zum Einsatz.
Seit einigen Tagen geht die Meldung durch die Medien, dass ein Hacker im Darknet knapp 16 Millionen gestohlene PayPal-Zugänge von Kunden verkauft. Der Hacker hatte die geklauten Daten am 16. August in einem einschlägigen Forum zum Kauf angeboten. Er behauptet, die Zugänge am 6. Mai bei einem Datenleck abgegriffen zu haben. Allerdings versicherte PayPal gegenüber dem Fachmagazin cybernews.com, dass es zu dieser Zeit kein Datenleck gab und die dort angebotenen Datensätze aus einem Sicherheitsvorfall aus dem Jahr 2022 stammten. Die große mediale Aufmerksamkeit und die damit einhergehende Verunsicherung bei vielen PayPal-Kunden haben nun aber andere Betrüger auf den Plan gerufen.