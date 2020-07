Stadtbahn-Unfall in Bad Cannstatt 80-Jähriger von Stadtbahn überrollt und tödlich verletzt

Tragischer Unfall am Donnerstagnachmittag in Bad Cannstatt. Ein 80 Jahre alter Mann stürzt zwischen zwei Waggons einer Stadtbahn. Als der Zug sich in Bewegung setzt, überrollt er den Senior.