Pausiert schon bei RTL-Serie: GZSZ-Star Anne Menden nennt ihren Gustav den besten Vollzeit-Papi

Anne Menden wird bald Mutter. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Gustav Masurek blickte sie nun auf die Zeit nach der Geburt.
Viele Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" dürften wohl mittlerweile erfahren haben, dass die Emily-Höfer-Darstellerin Anne Menden (40) ein Kind erwartet. Schon in der vergangenen Woche hatte die 40-Jährige ihren letzten Drehtag bei der beliebten RTL-Serie. Im Interview mit "Bunte" sprachen Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) jetzt über ihre Pläne für die Zeit nach der Geburt - einschließlich eines möglichen Datums ihrer Rückkehr zu "GZSZ".