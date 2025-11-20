Pausiert schon bei RTL-Serie: GZSZ-Star Anne Menden nennt ihren Gustav den besten Vollzeit-Papi

Anne Menden wird bald Mutter. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Gustav Masurek blickte sie nun auf die Zeit nach der Geburt.

Viele Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" dürften wohl mittlerweile erfahren haben, dass die Emily-Höfer-Darstellerin Anne Menden (40) ein Kind erwartet. Schon in der vergangenen Woche hatte die 40-Jährige ihren letzten Drehtag bei der beliebten RTL-Serie. Im Interview mit "Bunte" sprachen Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) jetzt über ihre Pläne für die Zeit nach der Geburt - einschließlich eines möglichen Datums ihrer Rückkehr zu "GZSZ".

Gustav Masurek will sich zu Hause um das Neugeborene kümmern "Es sind echt viele Tränen bei mir geflossen", sagt Menden mit Blick auf ihren vorerst letzten Drehtag bei "GZSZ" am 7. November. Doch im Moment gäbe es auch "keinen besseren Grund für diese Pause", die ihr dennoch richtig schwerfalle. Wie Fans wissen, steht Menden schließlich schon seit 2004 bei "GZSZ" vor der Kamera. Wann aber wird die Darstellerin nach der Geburt wieder zur RTL-Produktion zurückkehren? Ihr Verlobter antwortet: "Wenn alles gut geht und Anne top drauf ist, wird sie nach ein paar Monaten schon wieder am Set sein - und ich regele den Rest zu Hause!"

"'GZSZ' wahnsinnig familienfreundliche Produktion"

Denn er, das haben die werdenden Eltern schon im September verraten, wird sich voll und ganz um das Neugeborene kümmern. "Mein Gustav wird der beste Vollzeit-Papi zu Hause sein!", meint dann auch Menden.

Einmal zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurückgekehrt, wird sie dennoch regelmäßig ihr Kind sehen können. "'GZSZ' ist eine wahnsinnig familienfreundliche Produktion - und ich und unser Baby können Anne jederzeit besuchen", verrät der einstige "Bachelorette"-Kandidat Masurek noch über die geplante Zukunft des Paares.

Baby-News auf Instagram

Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek hatten Anfang September verkündet, dass sie ein Kind erwarten. In einem Videoclip vom Strand war bei Instagram der Babybauch der Schauspielerin zu sehen. "Ein Herzschlag, der unser Leben für immer verändert - unser größtes Wunder beginnt", teilten sie dazu mit.