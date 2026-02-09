Pausenhof in der Diskussion: „Jeder Gefängnishof bietet mehr Abwechslung“ – Mutter kritisiert Schulhof

Anke Mielke findet den Pausenhof des Bildungszentrums in Marbach (Kreis Ludwigsburg) mit seiner geschlossenen Betondecke trostlos. Allerdings wird sich daran kaum etwas ändern.
Das Bildungszentrum in Marbach wurde in den vergangenen Jahren für einen zweistelligen Millionenbetrag in Schuss gebracht. Mit einem Tag der offenen Tür wird am 28. Februar der Abschluss der Arbeiten zelebriert. Anke Mielke ist allerdings nicht zum Feiern zumute. Sie dachte, die Handwerker würden im Anschluss an die Sanierung des Gebäudes gleich noch den gemeinsamen Pausenhof von Real- und Gemeinschaftsschule attraktiver gestalten. Doch das wird kurzfristig nicht geschehen. „Und das tut mir in der Seele weh“, sagt Mielke.