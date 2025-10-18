Pausen statt Verbote: Wie man eine Fettleber mit Ernährung heilen kann

Professor Ali Canbay erforscht seit Jahren die Ursachen der Leberverfettung. Im Interview erklärt er, wie man das Organ wieder ins Gleichgewicht bringen kann.
Die Fettleber gilt längst als Volkskrankheit: Rund ein Drittel der Deutschen ist betroffen, oft ohne es zu wissen. Prof. Dr. Ali Canbay, Direktor der Medizinischen Klinik am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum und Professor an der Ruhr-Universität Bochum, erforscht die Ursachen und Mechanismen von Lebererkrankungen seit Jahren. In seinem neuen Ratgeber "Die richtige Ernährung bei Fettleber" (erscheint am 18. Oktober bei Stiftung Warentest) erklärt er, wie die Leber durch bewusste Ernährung und wenige, aber konsequente Veränderungen im Lebensstil wieder gesund werden kann.