Der 70. Eurovision Song Contest steigt vom 12. bis zum 16. Mai 2026 in Wien. Während Österreich zuletzt den Sieg einfuhr, verlief die ESC-Geschichte des Landes nicht immer erfolgreich. So lagen zwischen zwei Triumphen fast fünf Jahrzehnte.
Mit seinem Sieg im vergangenen Jahr holt Johannes Pietsch (25) alias JJ den Eurovision Song Contest nach Wien. Jetzt bekommt Cosmó (19), bürgerlich Benjamin Gedeon, die Chance, in seiner Heimat ebendiese zu vertreten. Neben dem Vorjahresgewinner gibt es bereits zwei prominente österreichische Sieger. Doch Österreichs ESC-Geschichte ist nicht nur von Erfolgen geprägt: Auch ein Misserfolg wurde für das Gastgeberland zum Rekord.