1 Die Polizei klärte den Lastwagenfahrer über das Verbot zum Parken auf der Autobahn auf. (Symbolbild) Foto: imago images/MiS/via www.imago-images.de

Ein Lastwagenfahrer hat sich auf der Standspur der Autobahn 61 in Rheinland-Pfalz ein Päuschen auf einem Klappstuhl genehmigt. Als er gerade das Abendessen beginnen will, ertappt ihn die Polizei.









Auf dem Standstreifen einer Autobahn in Rheinland-Pfalz hat es sich ein Lastwagenfahrer in einem Klappstuhl für eine Pause hingesetzt. Wie die Verkehrspolizei am Freitag in Mainz berichtete, stießen Streifenbeamte auf der A61 nahe Alzey am Donnerstagabend auf den Mann. Sie vermuteten zunächst eine Panne an dem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen.

Als sich die Polizisten näherten, entdeckten sie den 32-jährigen Fahrer in seinem Klappstuhl. Er hatte sich soeben sein Abendessen zubereitet und wollte dieses zu sich nehmen. „Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch über das Verbot des Parkens auf der Autobahn mussten die Beamten allerdings die Idylle auflösen und die Weiterfahrt durchsetzen“, hieß es im Polizeibericht.