Vor fünf Jahren musste sich Pauline Petszokat (37), die Ehefrau des Sängers Oli.P (46), einer komplizierten Hirn-Operation unterziehen. Mit den Folgen lebt sie noch heute, wie sie im RTL-Interview erklärt. "Ich weiß, dass mich das ja mein ganzes Leben lang begleiten wird", so Petszokat über ihren Hirntumor.

Der Tumor wurde bereits 2007 entdeckt, 2019 begann er dann zu wachsen und musste operiert werden. Allerdings drückte er bereits auf ihren Sehnerv und das Bewegungszentrum, weshalb der Eingriff das Gewebe nicht vollständig entfernen konnte. "Da ist schon noch ein Resttumor vorhanden", berichtet die 37-Jährige. Die Ungewissheit bleibt daher ein ständiger Begleiter. Alle sechs Monate muss sie zur Kontrolluntersuchung ins MRT.

Körperliche Einschränkungen nach OP

Auch körperliche Folgen hat Pauline Petszokat von dem Eingriff davongetragen. Sie sei jetzt Epileptikerin und müsse mit "ein paar Nervenschäden" leben. Dennoch hat sie beschlossen, nicht aufzugeben und "mittlerweile einen guten Weg gefunden, damit umzugehen". Teil dieses Weges ist ihr Studium in "Nachhaltiges Management", das sie im zweiten Semester belegt und unbedingt mit dem Bachelor abschließen will: "Ich will mir von dieser Krankheit oder dem Tumor nicht mein Leben bestimmen lassen."

Oli.P war immer an ihrer Seite

Für Ehemann Oli.P war diese Zeit selbstverständlich ebenfalls herausfordernd. "Es war viele Jahre das beherrschende Thema und ich bin froh, dass Pauline sich ihr Leben zurückgeholt hat", so der ehemalige "GZSZ"-Schauspieler in dem Gespräch. Seine eigene Rolle sehe er vor allem darin, eine verlässliche Stütze zu sein und seiner Frau Sicherheit zu geben, dass ihre Liebe nicht unter der Krankheit leiden werde: "Das war davor bei 100 Prozent, währenddessen bei 100 Prozent und ist jetzt immer noch bei 100 Prozent." Pauline Petszokat habe deshalb auch nie an der Beziehung gezweifelt, wie sie betont - sie habe immer gewusst, dass er "der positive Part an der Seite" ist.

Oliver Petszokat und die ehemalige Eiskunstläuferin sind seit 2014 verheiratet. Zuvor waren sie fünf Jahre ein Paar, drei davon abseits der Öffentlichkeit. Seiner Frau hat der Musiker bereits mehrere Songs gewidmet und schwärmt immer wieder offen von seiner Liebe. "Durch Pauline bin ich so, wie ich bin. Durch Pauline bin ich glücklich. Durch Pauline kenne ich 100 Prozent Liebe, und sie ist die Melodie meines Lebens, das kann man so sagen", erklärte er im vergangenen Jahr im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.