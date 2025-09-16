Paula Shaw: Cedar Cove-Star ist mit 84 Jahren gestorben

Paula Shaw hat unzählige Filme und Serien geprägt, etwa "Freddy vs. Jason", "Cedar Cove" sowie etliche romantische Weihnachtsstreifen. Nun ist die US-amerikanische Schauspielerin gestorben.
Sie spielte Jasons Mutter im Horror-Crossover-Film "Freddy vs. Jason" und wirkte in einer Reihe Weihnachtsfilme des Hallmark Channel mit. Paula Shaw (1941-2025) war eine erfahrene Charakterdarstellerin. Wie "Hollywood Reporter" berichtete, starb sie am 10. September nach langer Krankheit im Schlaf in Vancouver. Sie wurde 84 Jahre alt.