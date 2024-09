Paul Walker: Tochter Meadow teilt süßes Bild zu seinem Geburtstag

1 Meadow Walker ist die Tochter des 2013 verstorbenen Schauspielers Paul Walker. Foto: imago images/NurPhoto

Paul Walker wäre am 12. September 51 Jahre alt geworden. Seine Tochter Meadow erinnert sich mit einem Bild aus Kindheitstagen und bewegenden Worten an den verstorbenen "Fast & Furious"-Star - ihren "besten Freund".











Vor mittlerweile fast elf Jahren ist Paul Walker (1973-2013) bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Freunde, Familie und Fans erinnern sich in den sozialen Medien immer wieder an den US-Schauspieler, der vor allem mit der "Fast & Furious"-Reihe berühmt wurde. Seine Tochter Meadow (25) hat am 12. September, an dem Walker 51 Jahre alt geworden wäre, besonders emotionale Zeilen veröffentlicht.