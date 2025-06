1 Paul Simonis übernimmt den VfL Wolfsburg. Foto: dpa/Gerrit van Keulen

Der Niederländer Paul Simonis wird neuer Trainer des VfL Wolfsburg. In seiner Heimat gewann der 40-Jährige zuletzt völlig überraschend mit dem Außenseiter Go Ahead Eagles Deventer den Pokal. Es war der erste Titelgewinn für den Club seit 1933. In Wolfsburg unterschrieb Simonis einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag.