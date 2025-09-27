Paul Rudd, Steve Martin und mehr: Hochzeit von Selena Gomez: Probeessen mit prominenten Gästen

Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Schauspielerin Selena Gomez und Musiker Benny Blanco haben am Freitagabend mit einem Probeessen begonnen. Dazu begrüßte das Brautpaar auch einige Berühmtheiten, wie Paparazzi-Bilder zeigen. Taylor Swift konnte allerdings nicht abgelichtet werden.
Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich mit einem Probeessen in einem Herrenhaus in Hope Ranch im kalifornischen Goleta Valley auf ihre Hochzeit eingestimmt, wie "Page Six" berichtete. Neben Familie und Freunden begrüßte das Paar am Freitagabend auch prominente Kollegen wie Paul Rudd (56), Steve Martin (80) und Martin Short (85). Die illustre Runde habe bis spät in die Nacht gefeiert.