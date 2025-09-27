Paul Rudd, Steve Martin und mehr: Hochzeit von Selena Gomez: Probeessen mit prominenten Gästen

Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Schauspielerin Selena Gomez und Musiker Benny Blanco haben am Freitagabend mit einem Probeessen begonnen. Dazu begrüßte das Brautpaar auch einige Berühmtheiten, wie Paparazzi-Bilder zeigen. Taylor Swift konnte allerdings nicht abgelichtet werden.

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich mit einem Probeessen in einem Herrenhaus in Hope Ranch im kalifornischen Goleta Valley auf ihre Hochzeit eingestimmt, wie "Page Six" berichtete. Neben Familie und Freunden begrüßte das Paar am Freitagabend auch prominente Kollegen wie Paul Rudd (56), Steve Martin (80) und Martin Short (85). Die illustre Runde habe bis spät in die Nacht gefeiert.

Auch Taylor Swift soll am Probeessen teilgenommen haben Die Co-Stars der "Only Murders in the Building"-Schauspielerin, Steve Martin und Martin Short, wurden fotografiert, als sie in eleganten Anzügen das großzügige, 740 Hektar große Anwesen betraten. Auf einem anderen Bild ist Steve Martin zu sehen, wie er sich mit Paul Rudd unterhält und lacht, während eine Gruppe von Gästen in der Nähe an einem langen Tisch mit Weingläsern und Wasser sitzt.

Laut "Daily Mail" war auch Sängerin Taylor Swift (35), die beste Freundin der Braut, anwesend. Sie sei in einem Konvoi von drei SUVs zur Location gefahren worden. Fotos von ihr gab es bislang allerdings nicht - kein Wunder, denn um sie herum herrscht große Geheimhaltung. Die meisten der 170 Hochzeitsgäste werden im Luxus-Spa-Resort "El Encanto" in Santa Barbara untergebracht und mit dem Bus zu den Hauptveranstaltungen gebracht. Popstar Swift soll jedoch aus Sicherheitsgründen in einem Privathaus in der Nähe der Hochzeits-Location residieren. Gomez und Blanco sollen sich am Samstag auf einem privaten Anwesen in Santa Barbara das Jawort geben.

Seit Dezember 2024 verlobt

Selena Gomez bestätigte im Dezember 2023 auf Instagram, dass sie seit sechs Monaten mit Musiker Benny Blanco zusammen ist. Im Dezember 2024 verlobte sich das Paar. "Jetzt beginnt die Ewigkeit", schrieb Gomez damals auf ihrem Instagram-Account zu mehreren Fotos, auf denen sie ihren funkelnden Diamanten zeigte. Im August feierte sie dann ihren Junggesellinnenabschied in Cabo San Lucas, Mexiko. Die 33-Jährige teilte Fotos von der ausgelassenen Yachtfeier, bei der sie unter anderem in einem weißen Schleier mit der Aufschrift "Bride to be" und einem weißen Bikini posierte.