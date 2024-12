Paul Lechler aus Stuttgart: Ohne ihn würde es weder Elring-Klinger noch das Tropeninstitut geben

1 Paul Lechler: Auf ihn geht das Unternehmen Elring-Klinger zurück, in einer Stiftung lebt seine christlich-soziale Wertvorstellung weiter. Foto: Imago/Arnulf Hettrich, cf/Archiv

Der Autozulieferer Elring-Klinger hat sich zum Weltunternehmen entwickelt. Die Basis dafür legte Paul Lechler, der aber vor allem Wohltäter war – und Initiator des Hymnus-Knabenchors.











Um Paul Lechler auf die Spur zu kommen, fängt man wahrscheinlich am besten mit der Bibel an – und zwar mit dem Evangelium nach Matthäus, in dem es heißt: „Habt aber acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden (...). Auf dass dein Almosen verborgen bleibe; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir’s vergelten.“ In der schwäbischen Übersetzung heißt das: tu’ Gutes, aber schwätz net groß drüber. Nach diesem Grundsatz lebte Lechler und schuf gleichzeitig auch noch die Basis für den Autogroßzulieferer Elring-Klinger.