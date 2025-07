Paul Gascoigne: Fußball-Legende nach Kollaps in der Klinik

1 War in den 90er-Jahren einer der größten englischen Fußball-Stars: Paul Gascoigne. Foto: getty/Eddie Keogh - The FA / The FA via Getty Images

Paul Gascoigne wurde nach einem Kollaps in seinem Zuhause in Dorset ins Krankenhaus gebracht. Der 58-jährige Ex-England-Star wurde zuvor bewusstlos in seinem Schlafzimmer gefunden und befindet sich nun in stabiler Verfassung auf einer Akutstation.











Paul Gascoigne (58) kämpft erneut um seine Gesundheit. Der ehemalige England-Star wurde bereits am Freitagabend bewusstlos in seinem Zuhause in Poole, Dorset, aufgefunden und umgehend ins Krankenhaus gebracht. Wie die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" berichtet, befindet sich die Fußball-Legende inzwischen wieder in stabiler Verfassung.