Mit 66 Jahren endet die Reise des ersten Sängers von Iron Maiden. Paul Di'Anno, der auf den ersten beiden Alben der legendären Metal-Band am Mikro stand, ist nach längerer Krankheit verstorben.

Paul Di'Anno, der frühe Sänger von Iron Maiden, ist tot. Wie seine Plattenfirma mit einem Statement auf Facebook im Namen seiner Familie bestätigte, ist der Leadsinger der ersten beiden Alben der legendären Metalband im Alter von 66 Jahren in seinem Haus im englischen Salisbury gestorben.

Di'Anno, bürgerlich Paul Andrews, hatte sowohl auf dem selbstbetitelten Debütalbum von Iron Maiden als auch auf dem Nachfolger "Killers" gesungen. Schließlich wurde er aufgrund seiner Partyexzesse durch Bruce Dickinson (66) ersetzt. Seinen Rauswurf bei Iron Maiden nahm der Musiker seinen Kollegen zuletzt nicht krumm. "Ich laste es ihnen nicht an, dass sie mich loswerden wollten", sagte er in einem Interview mit dem "Metal Hammer" 2020.

Lesen Sie auch

Anschließend war Di'Anno als Solokünstler unterwegs und wurde Frontmann bei den Bands Battlezone und Killers.

Der Sänger soll seit einigen Jahren unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben. In dem Statement seiner Plattenfirma Conquest Music auf Facebook heißt es: "Obwohl er in den letzten Jahren von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt wurde, die ihn an den Rollstuhl fesselten, unterhielt Paul weiterhin seine Fans auf der ganzen Welt und absolvierte seit 2023 weit über 100 Konzerte."