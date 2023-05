13 Brandrodung für den späteren Stadtplatz in der Kolonie Hansa-Hammonia im brasilianischen Bundesstaat Santa Caterina. In der Nähe baute auch Paul Aldinger seinen „Palmenhof“. Foto: privat, Archiv Raban Graf Adelmann

Beseelter Theologe, zupackendes Multitalent, wagemutiger Auswanderer: Paul Aldinger aus Heutingsheim führte ein bewegtes Leben. Seine Spuren reichen bis nach Brasilien.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Freiberg am Neckar - Urwald-Brandrodung für Farmland? Interessenkonflikte zwischen Indigenen und neu Angekommenen? Die Frage, welcher Glaube der wahre ist? Was viele Menschen beschäftigt, war auch vor mehr als 100 Jahren schon aktuell, wenn auch unter anderen Ausgangsbedingungen und Motivationen. Mitten in diesen aufwühlenden Zeiten wirkte ein Mann, an den Freiberg am Neckar und Kleinbottwar dieses Jahr aus Anlass seines 150. Geburtstages erinnern: Paul Aldinger, Theologe mit Doktortitel, Landwirt, Brasilien-Auswanderer, Abenteuerlustiger, Schul- und Kirchengemeinden-Gründer und im Dritten Reich schließlich auf der Seite der Regimekritiker. Eine spannende Persönlichkeit.