1 Judith Skudelny, Generalsekretärin der FDP Baden-Württemberg, spricht beim Landesparteitag 2018 in der Schwabenlandhalle Foto: dpa/Christoph Schmidt

Eine vermeintliche Terrorgruppe hat der Bundestagsabgeordneten Judith Skudelny einen Drohbrief gesendet. Die macht ihm im Netz publik – und erntet breite Unterstützung.

Stuttgart - Die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny hat einen Drohbrief und darin enthalten eine Patronenhülse erhalten. Die Generalsekretärin der FDP in Baden-Württemberg postete das Schreiben auf ihrer Facebook-Seite. Die Abgeordnete für den Wahlkreis Stuttgart 1 kommentierte das Schreiben so: „Haben die sie noch alle? Mir zu drohen? Und am Ende noch zu sagen, dass sie für ihr tun keine Verantwortung übernehmen? An alle da draußen: Mich kann man nicht einschüchtern.“

Unterzeichnet mit „feurigen Grüßen“

Unterzeichnet war der Brief von den revolutionären Aktionszellen (RAZ) und der militanten Zelle MIEZE. Darin heißt es: „Da ihr weiterhin gegen die widrigen Umstände in unserer Gesellschaft (Ausbeutung, Faschismus, Gentrifizierung, Ignoranz gegenüber Klimaproblemen) nichts tut, müssen wir wieder aktiv werden.“

Die beigefügte Patronenhülse wird als „kleines beigefügtes Weihnachtspräsent“ bezeichnet. Es heißt: „Wenn Ihr weiterhin nichts tut, übernehmen wir keine Verantwortung für das, was geschehen mag!“. Unterzeichnet ist das Schreiben mit „Feurige Grüße“.

Der Brief war am Montag per Post im Wahlkreisbüro Skudelnys eingegangen, die Politikerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in Berlin. Das Schreiben wurde von Mitarbeitern als ernstzunehmen eingestuft und der Polizei übergeben. Für ihre Reaktion erntete die Abgeordnete im Netz breite Zustimmung.