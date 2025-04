Patrick Wiencek vom THW Kiel Bam-Bam sagt Bye-bye in Göppingen

Patrick Wiencek läuft am Karsamstag letztmals für den THW Kiel bei einem Handball-Bundesligaspiel bei Frisch Auf Göppingen auf. Was will der 36-Jährige zum Abschluss seiner Karriere noch erreichen? Was kommt danach?