Patrick Schnieder: Neuer Bahn-Chef könnte Montag feststehen

Wer wird neuer Bahn-Chef? Am Montag könnte Klarheit herrschen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellt dann eine neue Strategie vor.

Die Nachfolge des scheidenden Bahnchefs Richard Lutz könnte am Montag feststehen. Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, man sei guter Dinge, dass am Montag „nicht nur“ Schnieder in der Bundespressekonferenz sitzen werde. Das hänge aber noch von vielen Dingen ab. Der Minister stellt am Montag Eckpunkte einer Reform der bundeseigenen Deutschen Bahn vor.

Schnieder sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ auf die Frage, ob er einen neuen Bahnchef gefunden habe: „Wir haben einen Kandidaten, aber es kann sein, dass wir ihn oder sie aus rechtlichen Gründen noch nicht präsentieren dürfen.“

Schnieder will eine neue Strategie zur Bahn vorstellen

Was das bedeutet, sagte er nicht. Der Sprecher sagte, Schnieder habe gesagt, dass bis Montag idealerweise auch der neue Bahnchef präsentiert werde. Es liefen Gespräche, man sei optimistisch. Ein Regierungssprecher sagte, Personalentscheidungen „dieser Größenordnung“ würden in der Koalition getroffen.

Schnieder hatte Mitte August mitgeteilt, dass Lutz vorzeitig gehen muss. Der 61-Jährige solle den Konzern nur noch so lange führen, bis ein Nachfolger gefunden wurde. Der Vertrag von Lutz läuft eigentlich noch bis 2027. Die Bahn steckt in einer schweren Krise, viele Züge sind unpünktlich.

Am Montag will Schnieder eine neue Strategie zur Bahn vorstellen. Erwartet wird, dass der Bund als Eigentümer den bundeseigenen Konzern künftig besser steuern will. Im Blickpunkt steht die Infrastruktur-Sparte InfraGo.