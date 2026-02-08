Patrick Romer im Dschungelcamp - vom Krawall-Bauern zum Sympathieträger?

Bevor Patrick Romer ins Dschungelcamp zog, war er wegen seines Verhaltens gegenüber seiner Ex-Freundin nicht unbedingt ein Sympathieträger. In Australien schaffte er es dennoch bis ins Halbfinale. "Ein Imagewechsel war nicht das Ziel", stellt er im Interview klar.

Endlich kann Patrick Romer (30) seine Liebste wieder in die Arme schließen. Im Halbfinale an Tag 16 war für den "Bauer sucht Frau"-Star Schluss im Dschungelcamp. Dort hatte er besonders mit den Liebesbekundungen für seine Freundin Annelie für Aufsehen gesorgt. Dabei war er vor der Show wegen seiner Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars" mit Ex-Freundin Antonia Hemmer als äußerst unangenehmer Partner bekannt. Im Exit-Interview resümiert er seinen Wandel.

"Ein Imagewechsel war jetzt nicht das Ziel, aber wenn es geklappt hat, umso schöner", betont er im Gespräch. "Ich wollte einfach authentisch bleiben. Ich bin eigentlich ein ganz bodenständiger Bauer." Er selbst habe sich auch nie so schlimm wahrgenommen wie die Öffentlichkeit. "Der beste Beweis dafür ist meine Partnerin, die bedingungslos hinter mir steht, mich über alles liebt, jeden Tag für meinen Ruf kämpft und sagt, was da geschrieben wird, stimmt einfach nicht." Romers Ex-Beziehung sei toxisch gewesen. "Da ist so viel vorgefallen, da könnte man ein Buch drüberschreiben. Aber man will ja auch nicht immer in den Rückspiegel gucken. Für mich geht es jetzt nach vorne mit meiner Partnerin."

Flirtversuche von Eva Benetatou

Wenn es um Patrick Romers Liebesleben geht, muss man auch über Eva Benetatou (33) sprechen: Sie hatte im Camp immer wieder seine Nähe gesucht. Mehrere Mitcamper warnten ihn deswegen vor ihren Flirtversuchen, auf die er aber nie wirklich einging. "Ich hatte einfach ein gutes freundschaftliches Verhältnis zu Eva", betont Romer. Er habe nicht "das Gespür", wenn jemand mit ihm flirtet - es sei ihm aber auch egal, weil er jeden Tag nur an seine Freundin gedacht und sie sehr vermisst habe.

Eva Benetatou habe Annelie schon vor dem Camp-Einzug gekannt, deswegen habe der Realitystar mit ihr besser über seinen "Liebeskummer" reden können. Romer habe von Anfang an versucht, verfängliche Bilder zu vermeiden und eine "freundschaftliche Distanz" zu wahren. "Aber Annelie weiß, wie sehr ich sie liebe. Deswegen musste ich mir nicht allzu viele Sorgen machen. Und sie liebt mich noch. Wir sind sehr glücklich und uns kann gar nichts trennen", stellt er klar.

Sieben Kilo abgenommen

Seine Annelie steht jetzt aber einem deutlich erschlankten Partner gegenüber: Ganze sieben Kilo hat Patrick Romer im Dschungelcamp abgenommen. "Ich bin absolut sprachlos. Ich konnte das auf der Waage nicht glauben und habe erst gedacht, die Einheit stimmt nicht. Aber ich bin von 90 Kilo auf 83 runter", staunt er. Ein paar Kilo dürften wieder drauf, aber an sich wolle er das Gewicht halten. Als Erstes müsse er sich sowieso mal ein Bierchen genehmigen.

Der Gewichtsverlust kommt auch nicht von ungefähr. Er habe das Dschungelcamp völlig unterschätzt, gesteht Romer: "Das bringt einen an die Grenzen des Körpers und auch an die Grenzen der Psyche." Wenn man friere, nass, hungrig und müde sei, fühle man sich wie in einem "Fiebertraum" und denke schon ans Aufgeben. "Ich musste das einfach aussitzen, habe mich abgelenkt, an meine Liebste gedacht und einfach gehofft, dass es ihr draußen besser geht", erklärt Romer. Weil er Annelie endlich wieder in die Arme schließen konnte, sei er auch "mit einem lachenden und weinenden Auge aus dem Camp" gegangen, jetzt gehe es ihm "sehr gut".

Wer ist jetzt eigentlich Gil?

Und dann ist da ja auch noch das Dauerthema Gil Ofarim (43). Er sei dem Mitcamper offen gegenübergetreten und habe ihn direkt auf den Davidstern-Skandal angesprochen, den er damals live verfolgt habe, erklärt Romer. "Ich habe von Beginn an an dieser Geschichte meine Zweifel gehabt und wollte ihm die Chance geben, dass er sich dazu mal äußern kann. Mich hätte es auch brennend interessiert", betont er. Darauf sei aber nicht eingegangen worden.

Ofarim habe sich von Anfang an von der Gruppe distanziert, obwohl ihm die Möglichkeit zur Integration gegeben worden sei. Von Folge zu Folge sei sein Selbstvertrauen dann aber gestiegen, was Patrick Romer zunächst als positiv wahrgenommen habe. In den letzten Tagen habe sich sein Bild aber verändert: "Es gab ein paar Situationen mit einem übertriebenen Selbstbewusstsein. Er war plötzlich ein anderer Mensch als am Anfang. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen konnte: Wer ist jetzt eigentlich Gil?" Der Musiker habe keinen Deep Talk zugelassen und sei sehr bedacht auf seine Äußerungen gewesen. "Das hat mir nachher irgendwie ein komisches Bauchgefühl gegeben", erklärt Romer.

Im Finale drückt der 30-Jährige deshalb auch Samira Yavuz die Daumen. Auch wenn sie sich anfangs bei den Campaufgaben nicht genug eingebracht habe - "da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Einsatz gewünscht" -, habe sie in den letzten Tagen noch mal Gas gegeben und sei eine "junge, würdige und warmherzige Dschungelkönigin". Ob Yavuz sich gegen Ofarim und Hubert Fella durchsetzen kann, zeigt sich im Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am 8. Februar um 20:15 Uhr bei RTL (auch bei RTL+).