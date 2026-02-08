Patrick Romer im Dschungelcamp - vom Krawall-Bauern zum Sympathieträger?

Bevor Patrick Romer ins Dschungelcamp zog, war er wegen seines Verhaltens gegenüber seiner Ex-Freundin nicht unbedingt ein Sympathieträger. In Australien schaffte er es dennoch bis ins Halbfinale. "Ein Imagewechsel war nicht das Ziel", stellt er im Interview klar.
Endlich kann Patrick Romer (30) seine Liebste wieder in die Arme schließen. Im Halbfinale an Tag 16 war für den "Bauer sucht Frau"-Star Schluss im Dschungelcamp. Dort hatte er besonders mit den Liebesbekundungen für seine Freundin Annelie für Aufsehen gesorgt. Dabei war er vor der Show wegen seiner Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars" mit Ex-Freundin Antonia Hemmer als äußerst unangenehmer Partner bekannt. Im Exit-Interview resümiert er seinen Wandel.