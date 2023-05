1 Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen (links, Grüne) neben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Der umstrittene Wirtschaftsstaatssektretär von Robert Habeck muss seinen Posten räumen. Die Entscheidung wurde am Mittwoch bekannt.









Der umstrittene Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen wird seinen Posten räumen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Mittwoch, auch der „Spiegel“ berichtete darüber. Vom Bundeswirtschaftsministerium gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kündigte kurzfristig für 11.00 Uhr ein Statement an.