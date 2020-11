1 TV-Kommentator und Football-Trainer Patrick Esume wird der Commissioner der ELF. Foto: dpa/Georg Wendt

Die europäischen Top-Teams im American Football sollen sich ab Sommer 2021 in einer neuen Liga messen. Auch eine Mannschaft aus Stuttgart soll zum Start der ELF dabei sein.

Stuttgart - Die europäischen Top-Teams im American Football sollen sich ab Sommer 2021 in einer neuen Liga messen. Dann startet die neu gegründete European League of Football (ELF) mit zunächst acht Teams aus Deutschland und Polen, wie die Initiatoren am Mittwoch bekanntgaben. Commissioner der Liga wird der TV-Kommentator und Football-Trainer Patrick Esume. „Ziel ist es, in Europa eine Top-Liga zu etablieren, den größten Talenten eine Bühne zu bieten mit professionellen Strukturen“, sagte der 46-Jährige.

Teams aus Hamburg, Berlin, Frankfurt, Hildesheim/Hannover und Ingolstadt sowie der dreimalige polnische Meister aus Breslau (Wroclaw) werden zum Start der ELF dabei sein. Auch eine Mannschaft aus Stuttgart wird in der Liga an den Start gehen. Dazu soll ein achter Teilnehmer kommen. Aus diesen Mannschaften wird im September 2021 dann der erste Champion gekürt. CEO der neuen Liga wird der Ex-Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 und Sport1, Zeljko Karajica.

Aufstockung auf bis zu 20 Teams

In den folgenden Jahren soll die Liga auf bis zu 20 Teams aus zehn Ländern wachsen. Anders als in anderen Football-Ligen in Europa, wird nach Angaben der Initiatoren nach den Regeln der nordamerikanischen Profiliga NFL gespielt. „Damit bringen wir zum einen ein spannendes Produkt auf den Rasen und eröffnen uns zum anderen die Möglichkeit, eine enge Allianz mit der NFL im Hinblick auf die Entwicklung von Spielern und Schiedsrichtern einzugehen“, sagte Esume.