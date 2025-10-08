Patricia Kienzler, Breakdance No.1: Wer diese Stimme nicht kennt, kennt den Wasen nicht

Seit 1987 sitzt Patricia Kinzler an den Schaltknöpfen von Breakdance No. 1. Das Fahrgeschäft ist längst Kult – auch, weil Kinzlers Stimme wie eine Volksfest-Zeitmaschine wirkt.
Irgendwann in den 90ern: Über dem Cannstatter Wasen geht langsam die Sonne unter, die Lichter werden angeknipst und zwei junge Mädchen fahren Breakdance No. 1. Wieder und wieder. Wegen der Musik. Wegen der Jungs. Und ins Bierzelt ließen sie uns ja noch nicht. Patricia Kinzlers Stimme katapultiert einen direkt zurück in diese Zeit. Wer sie hört, ist wieder 16. Es ist die prägnanteste, die wiedererkennbarste Stimme auf dem ganzen Volksfest.