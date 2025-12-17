Die Trennung von Patrice und Daniel Aminati kommt für viele überraschend und hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Auch etliche prominenten Stimmen mischten sich in die Kommentare auf ihren Instagram-Accounts.

Am Dienstagabend hat Patrice Aminati (30) bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Ehemann Daniel Aminati (52) getrennt hat. Demnach sind die beiden bereits seit September nicht mehr zusammen. Nicht nur viele Fans reagierten geschockt auf die für die Öffentlichkeit überraschende Trennung. Auch etliche prominente Kollegen haben sich umgehend zu Wort gemeldet.

Patrice Aminati "wahnsinnig traurig" Unter dem Posting, in dem der Moderator kurz nach seiner ehemaligen Partnerin seine Sicht der Dinge schilderte, sammelten sich in wenigen Stunden mehr als 2.000 Kommentare. Moderator Chris Wackert (36) schrieb: "Daniel, ihr seid Herzensmenschen. Egal, welche Entscheidung ihr getroffen habt. Es wird die richtige für euch sein. Euch alles Gute." Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38) wünschte den beiden von Herzen nur das Beste, "wie es auch immer weitergehen mag".

Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (45) betonte in einem längeren Kommentar: "Ich bin vorhin total geschockt von dieser Nachricht gewesen. Für mich warst Du der perfekte Anker für Patrice und es hat so Spaß gemacht, Euch beide trotz dieser Umstände mehr positiv als negativ zu sehen." Sie riet dazu, die genauen Gründe für die Trennung "bei Euch" zu behalten, fügte aber noch hinzu: "Manchmal vergisst oder verliert man vielleicht bei allem Überlebenskampf das einzig Wahre, was heilt und das ist die 'Liebe'. Bewahrt sie Euch!!! Ihr seid beide tolle Menschen, sonst hättet Ihr Euch nicht gefunden." Auch TV-Star Jan Leyk (41) scheint noch auf eine Versöhnung zu hoffen. Er hinterließ das Zitat: "Man findet sich nicht am Ziel, sondern auf dem Weg dorthin."

Model Marie Amière (49) schickte "ganz viel Kraft und Liebe für euch und eure neuen Wege". Die frühere "GNTM"-Kandidatin Yvonne Schröder (37) befand: "Es ist wahnsinnig traurig, aber ich wünsche euch beiden auf euren neuen Lebenswegen alles Gute." Und Rapper Kool Savas (50) hinterließ ein rotes Herz.

Laura Maria Rypa schickt Patrice Aminati aufmunternde Worte

Auch Laura Maria Rypa (30), die selbst erst vor wenigen Monaten die Trennung von Pietro Lombardi (33) durchgemacht hat, reagierte auf die Neuigkeit. Ihr war es offenbar wichtig, sich an Patrice Aminati zu wenden. Unter einem ihrer Bilder schickte sie ihr die aufmunternden Worte: "Du bist eine unfassbar starke Frau."

Das Schicksal der Aminatis berührt viele Menschen. Zum einen, weil sie sich stets als starkes, glückliches Paar gaben. Zum anderen, da Patrice Aminati gegen eine schwere Krebserkrankung kämpft. Im April 2022 hatten die beiden geheiratet, im August desselben Jahres kam ihre Tochter Charly (3) zur Welt. Nur wenige Monate später erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs.

In ihrer Instagram-Story teilte sie am Dienstag mit: "Am 23. September habe ich Daniel verlassen." Sie könne ihm "nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren." Das liege nicht allein an ihrer Erkrankung. "Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert." Unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume habe auch die Liebe nicht überbrücken können. Sie wolle die wenige Kraft, die sie habe, für sich und ihre Tochter nutzen.

Kurze Zeit später veröffentlichte unter einer gemeinsamen Aufnahme auch Daniel Aminati einige Zeilen. Darin schrieb er: "Die ganzen kräftezehrenden Therapien, starken Medikationen, Gehirnbestrahlungen, die Todesängste, die haben bei meiner Frau Spuren hinterlassen. Es steht mir fern, sie zu verurteilen, weil sie jetzt einen anderen Weg gehen möchte."