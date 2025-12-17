Die Trennung von Patrice und Daniel Aminati kommt für viele überraschend und hat zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Auch etliche prominenten Stimmen mischten sich in die Kommentare auf ihren Instagram-Accounts.
Am Dienstagabend hat Patrice Aminati (30) bekannt gegeben, dass sie sich von ihrem Ehemann Daniel Aminati (52) getrennt hat. Demnach sind die beiden bereits seit September nicht mehr zusammen. Nicht nur viele Fans reagierten geschockt auf die für die Öffentlichkeit überraschende Trennung. Auch etliche prominente Kollegen haben sich umgehend zu Wort gemeldet.