Patrice Aminati kämpft tapfer gegen den Krebs - „schwere Wochen“

Die an Krebs erkrankte Patrice Aminati und ihr Ehemann Daniel Aminati geben die Hoffnung nicht auf und "glauben an ein Wunder", wie sie sagen. Abschied nehmen kommt für die 30-Jährige nicht in Frage.

Patrice Aminati (30), die Ehefrau von TV-Star Daniel Aminati (51), kämpft seit über zwei Jahren gegen Krebs, die Erkrankung gilt bei ihr als nicht heilbar. Der Alltag von Patrice Aminati besteht aus medizinischen Eingriffen und Therapien. "Die letzten Wochen waren schwer", sagte Aminati zu "Bild". Auch bei Instagram hatte sie angedeutet, wie schlecht es ihr zwischenzeitlich ging.

An Abschied denkt die 30-Jährige aber mitnichten. Der "Bild"-Zeitung erklärte sie: An guten Tagen sei sie "von Euphorie und Elan erfüllt, springe regelrecht ins Leben zurück und suche [sich] neue Aufgaben. Ich kann mein Fernstudium der Psychologie weiterführen und ein normales Leben führen".

Patrice Aminati: "Ich lebe so gern"

Sie fügte hinzu: "Dann scheint mir wieder alles möglich, und die Hoffnung lässt mich Pläne für die Zukunft schmieden. Für die Zeit, wenn wir es endlich überstanden haben." Sie sei jung, "habe mein Leben noch vor mir. Ich möchte nicht Abschied nehmen, von nichts und niemandem. Ich lebe so gern." Ihre Tochter, die sieben Monate vor der Krebsdiagnose zur Welt kam, sei für sie "Ansporn, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um zu überleben, solange es geht". Ihr Ehemann Daniel Aminati erklärt in dem "Bild"-Interview unter anderem: "Ich glaube weiterhin an ein Wunder und gebe die Hoffnung nicht auf."

Parice Aminati "in palliativer Betreuung"

Patrice Aminati hatte bereits Anfang Mai Einblicke in ihren Kampf gegen den Krebs gegeben. Im Interview mit "Die Zeit" erklärte sie dabei, dass sie "in palliativer Betreuung" sei. "Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar", so Aminati. Im März 2023 bekam sie die Diagnose malignes Melanom, schwarzer Hautkrebs. Inzwischen wurden mehrere Metastasen entdeckt. Der "Zeit" sagte sie über den Alltag mit der Krankheit: "Ich schlucke täglich 21 Tabletten. So viele wie nötig, so wenige wie möglich. Mein Tag beginnt und endet trotzdem mit ihnen."

Mit der Zeitschrift "Bunte" sprachen Patrice Aminati und ihr Ehemann im März zudem offen über ihre Hoffnungen und Träume. Das Paar, das seit 2022 standesamtlich verheiratet ist, will noch einmal Ja sagen. "Ich würde gerne am 27. April 2027, unserem Hochzeitstag und Patricias Geburtstag, ein zweites Mal heiraten und unsere Gelübde erneuern", verriet Daniel Aminati.