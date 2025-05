Seit zwei Jahren kämpft Patrice Aminati gegen den Krebs - nun teilt die Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati eine erschütternde Nachricht: Ihre Erkrankung gilt als unheilbar, sie befindet sich inzwischen in palliativer Behandlung.

Patrice Aminati (30) gibt erneut Einblicke in ihren Kampf gegen den Krebs. Im Interview mit "Die Zeit" erklärt die Ehefrau des TV-Moderators Daniel Aminati (51), dass sie "in palliativer Betreuung" sei. "Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar", so Aminati.

Leben mit der unheilbaren Diagnose

Seit rund zwei Jahren kämpft die 30-Jährige gegen ein malignes Melanom, besser bekannt als schwarzer Hautkrebs. Inzwischen wurden mehrere Metastasen entdeckt. Im Gespräch berichtet sie vom Alltag mit der Krankheit: "Ich schlucke täglich 21 Tabletten. So viele wie nötig, so wenige wie möglich. Mein Tag beginnt und endet trotzdem mit ihnen."

Darunter sind Medikamente für ihre zielgerichtete Therapie gegen den Krebs, Kortison aufgrund schwerer Nebenwirkungen früherer Behandlungen sowie weitere Mittel gegen Schmerzen und Schlafprobleme. Trotz all dieser Belastungen versucht Patrice Aminati, positiv zu bleiben: "Jeder schmerzfreie Tag ist ein Geschenk", sagt sie.

Keine Angst vor dem eigenen Tod

Angst vor dem Tod an sich hat Aminati nicht. Sie mache sich viel mehr Gedanken um die Menschen, die sie zurücklassen werde - allen voran ihre kleine Tochter, die kurz vor der Diagnose zur Welt kam. Diese Ängste dienen ihr aber gleichzeitig als Motivation: "Ich habe versucht, mich der Diagnose nicht hinzugeben, sondern mich zurück ins Leben zu beißen."

Die schwere Erkrankung hat ihren Blick auf das Leben grundlegend verändert. "Das Gefühl von Freiheit und die Unbeschwertheit ist mir genommen worden", erklärt Aminati. Oberflächlichkeiten sind unwichtig geworden, stattdessen stellt sie sich jetzt fundamentale Fragen nach den Prioritäten in ihrem Leben. Für ihren Körper empfinde sie nach Jahren der Selbstzweifel endlich Dankbarkeit - immerhin habe er viel ausgehalten und sie "bis hierhin getragen." Sie fügt hinzu: "Als der Körper am Ende war, war ich am dankbarsten für ihn."

Träume trotz unheilbarer Diagnose

Trotz der niederschmetternden Diagnose gibt Patrice Aminati nicht auf und hofft an Fortschritte in der Krebsforschung: "Ich hoffe, dass ein Medikament auf den Markt kommen wird, das die vielen Tabletten ersetzt und mir noch mehr Zeit schenkt." Gemeinsam mit ihrem Mann Daniel träumt sie von einem zweiten Kind, obwohl die Medikamente eine Schwangerschaft derzeit unmöglich machen. "Selbst wenn wir kein zweites Kind bekommen: Ich möchte nicht jetzt, mit 30, resignieren. Ich will zumindest gehofft haben."

In einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" sprachen Patrice Aminati und ihr Ehemann im März bereits offen über ihre Hoffnungen und Träume. Das Paar, das seit 2022 standesamtlich verheiratet ist, will noch einmal Ja sagen. "Ich würde gerne am 27. April 2027, unserem Hochzeitstag und Patricias Geburtstag, ein zweites Mal heiraten und unsere Gelübde erneuern", verriet Daniel Aminati.