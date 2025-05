Patin des Trophée Chopard Award: Angelina Jolie wird beim Filmfest von Cannes wichtige Aufgabe zuteil

1 Angelina Jolie besucht nicht nur die Filmfestspiele von Cannes, sie fungiert dort in einer wichtigen Rolle. Foto: imago images/ABACAPRESS/Piovanotto Marco

Angelina Jolie wird die Filmfestspiele von Cannes in einer wichtigen Funktion beehren: Sie tritt als Patin der Trophée Chopard Awards in Erscheinung.











Link kopiert



Am 13. Mai fällt der Startschuss der 78. Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes. Oscarpreisträgerin Angelina Jolie (48) wird dort wenig später eine besondere Aufgabe übernehmen: Die Schauspielerin fungiert als Patin der 25. Ehrenauszeichnung Trophée Chopard. Bei einer feierlichen Zeremonie am 16. Mai wird sie den Nachwuchspreis an die aufstrebenden Schauspieltalente Marie Colomb (30) und Finn Bennett (26) überreichen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet.