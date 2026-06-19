Pater Jörg Alt: Der Klima-Rebell predigt nun in St. Blasien

Pater Jörg Alt ging für seine Überzeugung ins Gefängnis. Jetzt wirkt der 64-jährige Klima-Rebell in St. Blasien.
Nur einmal einmal wird der Pater laut im Gespräch, und zwar in dem Moment, als der Reporter nicht gleich versteht, was sein Gegenüber in großen Bögen skizziert. Nun ja, es geht auch um das große Ganze, es geht um nichts Geringes, wofür Jörg Alt kämpft und womit er steht und fällt: Der Einsatz für Klima, eine gerechtere Welt, die Ströme von Flüchtenden, die nach Europa kommen und bleiben wollen.