Patentanmeldungen: Bosch bleibt vor Mercedes Spitzenreiter – Hartung hebt Innovationskraft hervor

Wie in den vergangenen Jahren führt Bosch auch 2025 die Liste mit den Patentanmeldungen an. Auf welchen Plätzen Mercedes-Benz, Porsche und Co. folgen.
Das Stuttgarter Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Bosch hat in Deutschland auch 2025 die meisten Patente angemeldet und ist damit wie in den Vorjahren vor allen anderen Unternehmen auf Rang eins gelandet. Das teilt das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) mit, das die Automobilindustrie weiterhin als die anmeldestärkste Branche ausmacht.