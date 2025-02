Patenschaften in der Wilhelma: Die afrikanischen Raubkatzen haben einen neuen Förderer

1 Der Stuttgarter Arzt Roger Brauchle besucht seine Patentiere, die Servale, in der Wilhelma. Foto: Wilhelma/Birger Meierjohann

Vor zwei Jahren ist die Anlage für Servale in der Stuttgarter Wilhelma eröffnet worden. Jetzt hat das Paar Nio und Duma Paten bekommen. In der Familie von Roger Brauchle haben Tierpatenschaften eine lange Tradition.











Link kopiert



Die Servale, die ursprünglich in Afrika leben, sind nicht nur Sprungkünstler, sie sind auch bedroht. In der Wilhelma gibt es für sie eine eigene Anlage, die im März 2023 eingeweiht wurde. Im selben Jahr gab es schon Nachwuchs, der mittlerweile in einem anderen Zoo eine neue Heimat gefunden hat. Das Serval-Paar in der Wilhelma hat nun einen Paten, den Stuttgarter Arzt Roger Brauchle. Wie der Zoo mitteilt, haben Tierpatenschaften bei der Familie Brauchle Tradition. So habe der Vater schon vor rund 20 Jahren, als die Kinder noch klein waren, erstmals für ein Jahr eine Patenschaft für eine Schneeeule übernommen. Utta Brauchle sagt, dass sie ein großer Katzen-Fan sei. „Darum haben wir uns dieses Jahr für die Servale als Patentiere entschieden.“ Das Paar hat kürzlich die Urkunde von Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin entgegengenommen, der sich über das Engagement der Familie sehr erfreut zeigt.