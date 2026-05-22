Oliver Pocher hat von der Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly nicht persönlich erfahren, sondern über die Medien. Im Podcast lässt er seinem Ärger darüber freien Lauf: "Ich finde es beschissen und respektlos."

Oliver Pocher (48) hat von Amira Alys (33) Schwangerschaft nicht persönlich erfahren - sondern aus der Zeitung. Diesen Umstand macht der Comedian im Podcast "Die Patchwork Boys" nun öffentlich und zieht dabei kräftig vom Leder. An seiner Seite: Pietro Lombardi (33) und seine erste Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43), die als Gast dabei ist.

"Amira ist schwanger ... also so stand es in der Zeitung", sagt Pocher auch im Instagram-Ausschnitt aus dem Podcast. Er habe es bisher persönlich noch nicht bestätigt bekommen. Dabei habe er Amira Aly am Tag, als die Nachricht erschien, sogar noch persönlich gesehen und mit ihr telefoniert. Sie habe ihm gegenüber dennoch geschwiegen. Die gemeinsamen Söhne (5 und 6) seien "wie bei einem Formel-1-Boxenstopp" übergeben worden.

Dass er für die gemeinsamen Kinder finanziell aufkommt, sei selbstverständlich. Doch er will nicht nur dann einbezogen werden: "Dann finde ich, gehört es einfach dazu, dass man sagt: Übrigens bin ich schwanger geworden. Auch wenn sie mich beschissen findet und Christian mich beschissen findet", so Pocher weiter.

Ungewissheit über die Kinder

Besonders belastet habe ihn, dass er nach dem ersten Medienbericht schlicht nicht wusste, ob seine beiden Söhne bereits von dem neuen Geschwisterkind wussten. Er habe sich vorsichtig herantasten müssen, um es herauszufinden.

Auch Meyer-Wölden kritisiert Amiras Vorgehen. "Ich finde, es gibt gewisse Situationen im Leben wie Heiraten, Kinderkriegen, wenn jemand stirbt, das sind so prägende große Dinge im Leben, wo man sich genug im Griff haben kann, dass man den Telefonhörer abnimmt und sagt: Pass auf, lass uns kurz reden, kurz Waffenstillstand, das ist gerade los. Da muss man sich meiner Meinung nach so gut im Griff haben, dass die engste Familie solche Dinge nicht aus der Zeitung erfährt", stellt sie klar.

Pietro Lombardi sieht die Sache etwas differenzierter: Er gibt zu, seine Ex-Frau Sarah Engels (33) seinerzeit auch nicht persönlich über die erste Schwangerschaft von Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) informiert zu haben.

Volle Breitseite gegen Christian Düren

Die eigentliche Eskalation folgt, als Pocher auf Amiras neuen Partner Christian Düren (35) zu sprechen kommt. Zwischen den beiden schwelt seit Längerem ein offener Konflikt, der bereits vor Gericht führte. "Er bleibt ja ein Vollidiot, das ist ja so. Ich muss auch niemandem gratulieren, dem ich es nicht gönne!" Zudem zweifelt er an der Stabilität der Beziehung zwischen Aly und Düren - und daran, ob ein Kind in dieser Situation eine gute Idee sei.

Als Meyer-Wölden versucht, ihn zu beruhigen, kontert Pocher: "Egal, ob er mit der ein Kind hat oder nicht. Nein, ich lass mich da auch nicht beruhigen. Ne, weil das immer so ist, eure Lullikacke geht mir einfach auf den Sack. Wenn man sagt: 'Wir müssen alle gut sein. Wir müssen uns gegenseitig gratulieren.' Müssen wir nicht. Schieß ich halt zurück - auf meine Art und Weise und lass mich von ihm nicht mundtot machen. Und jetzt viel Glück mit eurem Kind."

Sein Urteil in der Podcast-Folge fällt unmissverständlich aus: "Ich finde es beschissen und respektlos. Ganz einfach. Fertig."

Amira Aly ist unterdessen beruflich in Ägypten

Amira Aly zeigt sich indes bei der Arbeit in Ägypten. Noch hat sie den Podcast-Inhalt nicht kommentiert. Sie meldete sich am Donnerstagmorgen nach einer längeren Funkstille bei ihren Followerinnen und Follower und versicherte, dass es ihr gut gehe. Zudem kündigte sie eine Fragerunde an - was sie jahrelang nicht mehr gemacht habe.

Eine große - wackelige - Patchworkfamilie

Aly und Düren sind seit Dezember 2023 ein Paar. Ihr offizielles Debüt als Liebespaar feierten die beiden dann Anfang Juli 2024 bei einer Modenschau in Potsdam.

Mit Komiker Oliver Pocher war Amira Aly offiziell von 2019 bis 2024 verheiratet. Getrennt hatten sich die beiden aber eigenen Angaben nach bereits im August des Vorjahres. Sie haben zwei Söhne.

Pocher war zudem von 2010 bis 2014 mit Meyer-Wölden verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Zur Patchworkfamilie gehören außerdem die Zwillinge, die Meyer-Wölden in der Beziehung danach bekam.