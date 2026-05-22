Oliver Pocher hat von der Schwangerschaft seiner Ex-Frau Amira Aly nicht persönlich erfahren, sondern über die Medien. Im Podcast lässt er seinem Ärger darüber freien Lauf: "Ich finde es beschissen und respektlos."
Oliver Pocher (48) hat von Amira Alys (33) Schwangerschaft nicht persönlich erfahren - sondern aus der Zeitung. Diesen Umstand macht der Comedian im Podcast "Die Patchwork Boys" nun öffentlich und zieht dabei kräftig vom Leder. An seiner Seite: Pietro Lombardi (33) und seine erste Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43), die als Gast dabei ist.