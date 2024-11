Patchwork-Harmonie: Linda Evangelista posiert mit Sohn Augustin und Salma Hayek

1 Salma Hayek (l.), Augustin James und Linda Evangelista bei den Innovator Awards in New York City. Foto: Noam Galai/Getty Images for WSJ. Magazine Innovators Awards

Linda Evangelista und Salma Hayek zeigen, wie Patchwork-Harmonie aussehen kann: Das Model und die Schauspielerin posierten bei den Innovator Awards gemeinsam mit Evangelistas Sohn Augustin, aus deren ehemaliger Beziehung mit Salma Hayeks Ehemann.











Model Linda Evangelista (59) und Schauspielerin Salma Hayek (58) sind ein Paradebeispiel für eine gelungene Patchworkfamilie - und haben das nun einmal mehr bei einem Event gezeigt. Bei den Innovator Awards in New York City posierten die beiden am Dienstagabend (29. Oktober) mit Evangelistas Sohn Augustin James (18) aus deren Beziehung mit François-Henri Pinault (62), mit dem Salma Hayek seit 2009 verheiratet ist.