Pasteten an St. Pirans Day: Prinz William backt am Nationalfeiertag in Cornwall

Am kornischen Nationalfeiertag St. Piran's Day hat Prinz William die von Sturm Goretti verwüstete Grafschaft besucht. Der Royal traf Betroffene, dankte Rettungskräften - und lernte Pasteten backen.
Es war ein Besuch mit doppelter Botschaft: Prinz William (43) ist am Donnerstag nach Cornwall gereist. Zum einen beging er mit der Grafschaft ihren Nationalfeiertag St. Piran's Day, zum anderen traf er Menschen, die zwei Monate zuvor von Sturm Goretti getroffen wurden. Am 8. Januar hatte der Sturm wegen umgestürzter Bäume für Chaos gesorgt: Rund 50.000 Haushalte waren vom Strom abgeschnitten, 15.000 auch ohne Wasser.