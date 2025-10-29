Pasta mit grünem Twist: Rigatoni mit Mangold-Pesto und Speck

Mangold verleiht dem klassischen Pesto eine milde Note und leuchtend grüne Farbe. In Kombination mit knusprigen Speckwürfeln und al dente gekochten Rigatoni entsteht ein Gericht, das Tradition und Innovation vereint.
Bevor die Mangold-Saison im Oktober zu Ende geht, sollten die letzten frischen Blätter noch einmal in vollem Glanz erstrahlen. Dieses raffinierte Pastagericht vereint das milde Blattgemüse mit herzhaften Speckwürfeln zu einem herbstlichen Genuss, der Wärme und Würze auf den Teller bringt.