Pasta mit grünem Twist: Rigatoni mit Mangold-Pesto und Speck

"Tödliches Spiel" in ARD und ORF Neue TV-Rolle für Bill Kaulitz: Sänger macht bei Live-Krimi-Dinner mit

Ein besonderes Event ist im November in ARD und ORF geplant: Ein Krimi-Dinner, das live aufgeführt wird und bei dem das TV-Publikum mitraten kann. Wie nun bekannt gegeben wurde, ist neben namhaften Schauspielern auch Sänger Bill Kaulitz dabei. Die Rolle scheint ihm auf den Leib geschneidert.