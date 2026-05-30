Ein Bundesrichter hat verfügt, dass der Schriftzug von Donald Trump vom Washingtoner Kennedy Center verschwinden muss. Maria Shriver freut sich auf X und weist darauf hin, dass die Entscheidung auf ein ganz besonderes Datum fällt.
Ein Bundesgericht in Washington hat angeordnet, dass der Name von US-Präsident Donald Trump (79) wieder vom Kennedy Center verschwinden muss. Für Maria Shriver (70), eine Nichte von John F. Kennedy (1917-1963), kam die Entscheidung am Freitag (29. Mai) wie gerufen: Sie fiel auf den Tag, an dem der 1963 ermordete 35. US-Präsident 109 Jahre alt geworden wäre.