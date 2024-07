1 Ariana Grande in Paris. Foto: Matthew Stockman/Getty Images

Stargast Ariana Grande erschien bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris in einer eleganten Robe. Das rosafarbene Kleid im 50er-Jahre-Stil wählte sie passend zu einer ihrer Filmrollen.











In einem Traum von Rosa besuchte US-Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (31) am vergangenen Freitag (26. Juli) die Olympia-Eröffnungsfeier in Paris. Der prominente Gast wählte den Look in Anlehnung an eine Filmrolle.