1 Pascal Breier war lange beim VfB Stuttgart aktiv. Heute trägt er das Trikot des FC Hansa Rostock. Foto: imago images/Christian Schroedter

Pascal Breier spielte viele Jahre beim VfB Stuttgart – und trifft am Sonntag zum dritten Mal hintereinander mit Hansa Rostock in der ersten Pokalrunde auf seinen Ex-Verein. Wir haben im Vorfeld der Partie mit dem gebürtigen Nürtinger gesprochen.









Stuttgart/Rostock - Bereits zum dritten Mal in Folge bekommt es der VfB Stuttgart in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals mit dem FC Hansa Rostock zu tun. Vor der mit Spannung erwarteten Begegnung an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) äußert sich Pascal Breier über das erneuten Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Club, für den er sowohl in der Jugend als auch in der zweiten Mannschaft zahlreiche Spiele absolviert hat.