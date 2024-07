Partystimmung in Marbella: Eva Longoria tanzt auf dem Tisch

1 Eva Longoria feierte bei einer Gala in Marbella ausgelassen auf dem Tisch. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Eva Longoria hat bei einem Gala-Dinner in Spanien für Stimmung gesorgt: In einem roten Satin-Abendkleid tanzte der "Desperate Housewives"-Star barfuß auf dem Tisch.











Schauspielerin Eva Longoria (49) hat bei einem Gala-Dinner in Marbella für eine grandiose Party-Stimmung gesorgt. Wie "Daily Mail" berichtet, feierte der "Desperate Housewives"-Star am Sonntagabend (21. Juli) ausgelassen beim Global Gift Gala Dinner. Dabei machte die 49-Jährige in ihrem roten Satin-Abendkleid den Tisch zur Tanzfläche.