Partysong L’amour toujours: Nazi-Gesänge bei Gärtringer Gartenparty

1 Die Polizei rückte an und löste die Party offenbar auf (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Der Staatsschutz ermittelt in Gärtringen. Auf einem Gartenfest soll ein junger Mann Nazi-Parolen zum Pop-Song „L‘amour toujours“ gesungen haben.











Link kopiert



Kurzzeitig kursiert ein Video im Netz, bevor es aus allen Plattformen gelöscht wird: Auf dem Clip hört man einen jungen Mann Nazi-Parolen grölen, es ist ziemlich dunkel und man sieht undeutlich ein Licht brennen. Aufgenommen wurde der Clip in Gärtringen. Mehrere Zeugen bestätigen, was am 15. Juni um 23 Uhr in Gärtringen auf einem Gartengrundstück passiert sein dürfte. Es sei zuerst eine ganz normale Party unter Jugendlichen gewesen, berichtet ein Zeuge, wie sie auf dem Gartengrundstück oft gefeiert würden, „das hat uns noch nie gestört, wir waren ja selbst mal jung“.