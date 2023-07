1 Im vergangenen Sommer wurde es nach und nach ruhiger im Westen. Foto: Lichtgut-Oliver Willikonsky/Oliver Willikonsky

Der vergangene Sommer ist ein harter gewesen für die Anwohnerinnen und Anwohner am Feuersee. Partys bis tief in die Nacht auf den Freitreppen raubten ihnen den Schlaf, Müll und Exkremente fanden sie am Morgen vor ihrer Haustür. Das soll sich nicht wiederholen – und das ist auch im vorigen Jahr zum Ende der Saison schon weniger schlimm gewesen. Beim Runden Tisch zur Lage am Feuersee vor „Saisonbeginn“ – also bevor die Nächte wieder lau werden und die Menschen nach draußen locken – zogen Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung, der Polizei, der Anwohner und weitere Akteure Bilanz und gaben einen Ausblick auf die Planungen für diesen Sommer.