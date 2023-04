1 In bewährter Weise fahren wieder Shuttle-Busse die Locations an. Foto: /Sigerist

Nach drei Jahren Coronapause findet der Fellbach Hopf wieder statt – mit weniger Teilnehmern, dafür aber wie einst mit einem traditionellen Frühstück.









Ihre Wetter-App gibt bisher eine gute Prognose für die Nacht in den 1. Mai. Und auch sonst ist Nicole Hofmeister vom Stadtmarketing Fellbach guter Dinge, was die lange Livemusik-Nacht betrifft. Nachdem der traditionelle Fellbach-Hopf pandemiebedingt die letzten drei Jahre aussetzen musste, hofft sie auf viele Menschen in Feierlaune, die Lust haben, die Nacht in den Mai durchzutanzen. „Ich habe das Gefühl, die Leute wollen endlich wieder unbeschwert an Veranstaltungen teilnehmen. Deshalb hoffen wir, dass der Hopf ein Magnet wird“, sagt Nicole Hofmeister und fügt gleich hinzu, dass die Vorbereitungen für die Partynacht nicht ganz einfach gewesen seien.

Das Kreuz in Oeffingen wird dieses Jahr nicht dabei sein

Denn das Stadtmarketing konnte dieses Jahr weniger Locations für die Teilnahme beim Fellbach Hopf gewinnen. So wird beispielsweise das Kreuz in Oeffingen, das eigentlich immer dabei ist, ein Jahr aussetzten. „Dort gab es wegen der Pandemie einen Besitzerwechsel. Aber der neue Besitzer plant fest für das kommende Jahr“, sagt Nicole Hofmeister. Die Krise habe vielen Lokalitäten stark zugesetzt. Viele gaben auf Nachfrage des Stadtmarketings an, große Personalprobleme zu haben. „Die Gastronomie ist schwer gebeutelt. Der Fachkräftemangel wurde durch Corona noch verstärkt“, erklärt Nicole Hofmeister.

Zudem falle der 1. Mai dieses Jahr auf einen Montag, was die Situation verschärfe. „Da Patrizia in Fellbach und das Eiscafé Mario in Schmiden haben eben wegen fehlendem Personal das Problem, dass sie den ganzen Sonntag geöffnet haben, dann müssten sie die Nacht stemmen und dann noch den Feiertag. Deshalb pausieren auch sie.“ In die Reihe fügt sich auch die Weinstube Burg ein. „Bei denen fällt die Partynacht auf das letzte freie Wochenende, bevor die Schwimmbad-Gastronomie-Saison startet. Irgendwie liegt der Hopf dieses Jahr schwierig.“

In bewährter Weise fährt ein Shuttlebus die Locations an

Doch die Partygäste können trotzdem ab 19 Uhr viele verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Live-Bands ansteuern. In bewährter Weise bringen kostenlose Shuttle-Busse die Teilnehmer der Kneipentour von einer Station zur anderen. Teilnehmer sind das CBC Fellbach in der Bühlstraße 138 mit Reggae-Musik von John Noville; die Clutch23.Bar in der Pestalozzistraße 102 mit Malo, Savvabien, Farix, Sumboy; Italfisch im Schmidener Weg 9 mit Franco E Pepe; der Freundeskreis Fussball e.V. auf dem Platz und der Scheune am Großen Haus in Schmiden mit Pop und Rock von Time Warp; der Spargelbesen auf der Höhe 1 mit dem Hofbräu Regiment; D’r Knaudl in der Stuttgarter Straße 30 mit Hot Legs; das Bistro Linde in der Untertürkheimer Straße 21a mit Dr. Drunk’n’ Stoned; Rienth’s Weintreff im Hasentanz 8-10 mit Partymusik von Glemstaler; Bar und Bistro Schmiede in der Vorderen Straße 8 mit Rino und Friends; der Kunstverein in der Cannstatter Straße 9 mit Schwabenrock von Brozzo; das Weingut Heid in der Cannstatter Straße 13/2 mit Big Balou; En Casa Café Bar II am Berliner Platz 4 und die Bäckerei Grau in der Bahnhofstraße.

Letztere öffnet erst um 1 Uhr nachts und bietet ein Frühstück an. „Zum Jubiläum haben wir uns gedacht, wir wollen eine alte Tradition wiederbeleben. Deshalb wird es wie früher das Frühstücksangebot geben, und OB Zull höchstpersönlich wird Spiegeleier für die Partygäste braten“, sagt Nicole Hofmeister. Obendrauf gibt es für die Partygäste noch Livemusik von der Coverband La Diri. Die Idee sei gewesen, eine gut gelegene Location zu finden, in der es passend ist, das Frühstück wieder anzubieten, so Nicole Hofmeister.

Die Hopf-Bändel sind bei allen teilnehmenden Hopf-Lokalen und Veranstaltern sowie beim i-Punkt in Fellbach für 10 Euro erhältlich. Wer noch zum Frühstücken gehen möchte, kann hierfür extra einen Bändel erwerben. Diesen gibt es für 12 Euro auch beim i-Punkt, bei der Bäckerei Grau oder direkt am Abend.